Jarní MINERÁLY BRNO proběhnou v roce 2023 od 20. do 21. května. Umístění je tradiční – v pavilonu B, přízemí je zcela plné a obsazena je i část galerie. Přízemí haly B je plné tradičního zboží – sběratelských kamenů, šperků, přírodnin, dekorací a bytových doplňků, vše samozřejmě z minerálů, popřípadě dalších přírodních materiálů. Celkem je přihlášeno více než 220 vystavovatelů z 15 zemí. Na galerii bude připraveno občerstvení a nová akce Vinařská cesta kolem světa.

Nákupy a zábava pro celou rodinu

Minerály Brno jsou pokoukáním a nákupní příležitostí pro celou rodinu, jako každý rok je na některých expozicích připravený program pro dětí, například vyklepávání fosilií z „cihliček“ nebo tvorba stromečků z kamínků a dalších přírodních materiálů. Souběžně je v pavilonu C otevřen interaktivní dobrodružný park Šmoulové – magický svět. Při návštěvě Minerálů Brno můžete získat vstupenku do tohoto parku – stačí co nejpřesněji odhadnout váhu jednoho z vystavených kamenů.

Vinařská cesta kolem světa

Na galerii pavilonu B chystáme pro návštěvníky i vystavovatele Minerálů Brno novou vinařskou akci – Vinařská cesta kolem světa. Užijete si veřejnou ochutnávku 300 vzorků vín z celého světa, o dobrou náladu se postará cimbálová muzika. Víno bude možné na místě nejen ochutnávat, ale i koupit v lahvích. Na galerii bude tradičně umístěno i občerstvení.

Praktické informace

MINERÁLY BRNO jsou otevřeny v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 16:30 hodin. Základní vstupné je 150 korun, při nákupu vstupenky přes web 120 korun. K pavilonu se dostanete buď přes bránu číslo 1, nebo vstupem u pavilonu E.